La Habana, 25 nov.- Jorge Grau aseguró este martes el cupo olímpico para Cuba en la pistola de tiro rápido a 25 metros, al conquistar la medalla de oro en el XV Campeonato de las Américas, que se disputa en Lima, Perú, hasta el 1ro de diciembre en las modalidades de rifle, pistola y escopeta.

El cubano se impuso en la final con 23 puntos, uno por delante del estadounidense Keith Sanderson (22). El brasileño Felipe Almeida Wu completó el podio con 19.

También por Cuba, Alejandro Delgado terminó en la octava posición con cuatro puntos.

En otros resultados de la jornada para Cuba, Rainier Quintanilla aseguró su presencia en la final del rifle de tres posiciones a 50 metros.

En esa misma prueba femenina, Dianelys Pérez avanzó a la segunda fase tras acumular 568 puntos, al igual que Erisnelki Cruz con 553.

Sin embargo, en la fase de eliminación, Cruz concluyó en el puesto 18 con 565 puntos y Pérez terminó en el lugar 22 con 555, por lo que ninguna pudo acceder a la final.

En el skeet masculino, Juan Miguel Rodríguez ofreció un comienzo alentador al romper 47 de los primeros 50 platos y situarse en el lugar 11, y Reinaldo Román quedó más rezagado en la posición 41 con 40 aciertos.

La parte menos favorable estuvo en las eliminaciones de otros representantes.

En el rifle de tres posiciones masculino no logró avanzar Cristian Martin, con 560 puntos.

Tampoco accedieron a la final las cubanas de la pistola de aire a 10 metros: Laina Pérez, que concluyó en el puesto 13 con 562 unidades y Melany Abreus, que terminó en el escaño 22 con 558.

Organizado por la federación nacional de tiro de Perú con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte, el torneo continental otorga 12 cupos para los Juegos Olímpicos, uno por cada prueba individual, además de más de 200 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Es el segundo clasificatorio olímpico después del Campeonato Mundial de la ISSF celebrado en Doha, que este mes ofreció 36 cupos.Cabe destacar que los boletos pertenecen a los Comités Olímpicos Nacionales, no a los tiradores de forma individual.

El certamen tiene lugar en el complejo deportivo, Las Palmas, escenario del tiro deportivo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y que volverá a serlo en la edición de 2027, lo que convierte a este campeonato en un adelanto importante de lo que deportistas y aficionados encontrarán el próximo año.

Para la jornada de este miércoles 25 de noviembre, el calendario de la lid incluye el tiro al plato femenino con 25 blancos, el skeet masculino con 25 blancos, la prueba de precisión femenina con pistola de 25 metros, los relevos femeninos de carabina de aire comprimido de 10 metros, las finales masculinas de tiro al plato, la final femenina de skeet y la final femenina de carabina de aire comprimido de 10 metros. (Tomado de JIT)