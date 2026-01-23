Estudiantes santacruceñas del curso básico de enfermería manifiestan su vocación por la carrera

Santa Cruz del Sur, 22 ene.- Las estudiantes santacruceñas del curso básico de Enfermería de esta localidad Roxana Castellá Marrero, Regina Bouza Sotomayor y Ester Quintana Tamayo, expresaron sentir vocación por esta carrera en la que se requiere estudiar mucho cada materia y fundamentalmente sentir amor por el paciente. Las tres jóvenes iniciaron los estudios en el mes de septiembre en áreas del Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban Báez.

El ejemplo personal de médicos y enfermeras de las áreas de Salud Pública donde residen les sirvió a ellas de inspiración para comenzar a vestir la bata blanca que identifica al sector, uno de los pilares de la Revolución Cubana.

Este martes realizaron el examen práctico de la asignatura Historia de la Enfermería, que consistió en entrevistas a las enfermeras jubiladas Ana Cordero, Mercedes Patricia Milanés Moya y Caridad Santiesteban Muñoz, con destacada trayectorias profesionales, lo que constituyó otro significativo momento en el período lectivo en el que están y que las compulsan para asumir mayores compromisos con el presente y el futuro.

Roxana, Regina y Ester tienen hijos pequeños, pero tienen el apoyo de sus seres queridos para poder desarrollarse integralmente en los estudios y las prácticas en la sala de medicina del centro hospitalario de Santa Cruz del Sur, donde tienen la guía de la enfermera Iraís Álvarez y los Doctores Luis Enrique Palomino Rabassa y Tomás Domínguez Calderón.