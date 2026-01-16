Unidad Empresarial Acuinicú comprometida con la eficiencia económica

Camagüey, 16 ene.- Un poco más de cien trabajadores integran el colectivo de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acuinicú, del municipio de Sibanicú, perteneciente a la Empresa Pesquera agramontina, el que prevé incrementar el valor agregado y diversificar sus producciones durante el actual año 2026.

Armando Peña Guerra, director de la mencionada UEB, destacó que ha sido significativo el esfuerzo, aún cuando las afectaciones por el déficit de electricidad inciden en los niveles productivos, no obstante se buscan alternativas para mantener la vitalidad en los procesos productivos.

Lo anterior se hizo palpable cuando durante el pasado calendario el colectivo alcanzó una eficiencia económica de casi ocho millones de pesos por concepto de utilidades, pese a las adversidades se implementaron acciones como el salado de determinados niveles de pescado, lo cual permitió garantizar la distribución a la población a través de diferentes vías.

Peña Guerra aclaró, además, que el año cerró con un 90% de cumplimiento de lo pactado para la etapa, resultado condicionado por las afectaciones mencionadas.

La UEB Acuinicú, entidad camagüeyana comprometida con la eficiencia económica, se dedica a la captura, industrialización y comercialización de los productos de la acuicultura de los territorios de Sibanicú, Najasa y Guáimaro con destino al consumo social, dietas médicas y la venta en pescaderías diferenciada, además de otros envíos al país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)