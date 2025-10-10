Aumentará Matanzas capacidad de generación distribuida

Matanzas, Cuba. – La Central Eléctrica de Guanábana, en la ciudad de Matanzas aportará entre 25 y 30 megawatts a la generación distribuida con la puesta en funcionamiento de ocho nuevos grupos electrógenos donados por la República Popular China.

Los motores diésel, de 1,8 megawatt de potencia, elevan la disponibilidad de Grupos en la provincia y rehabilitan casi la mencionada Central, además de apoyar a los parques solares fotovoltaicos.

El donativo forma parte de las acciones del Programa de Gobierno para la recuperación de capacidades de generación, al tiempo que favorecerá la instalación de grupos electrógenos en las provincias de Ciego de Ávila, La Habana y Artemisa.

Matanzas robustecerá su capacidad energética y tras la anunciada reparación capital de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras a fines de año mejorará el aporte de energía al país. (Tomado de Radio Reloj)