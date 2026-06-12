Bienal de Humor Político premia a creadores internacionales en Cuba

La Habana, 11 jun.- Cuatro artistas internacionales de Colombia, China, Venezuela y Azerbaiyán ganaron este martes la II Bienal Internacional de Humor Político en La Habana, Cuba, un certamen que utiliza la sátira como herramienta de resistencia cultural, pensamiento crítico y emancipación frente al colonialismo.

La creadora colombiana Elena Ospina obtuvo el primer lugar del certamen internacional gracias a su obra titulada América, que ilustra cómo las ambiciones geopolíticas rompen acuerdos internacionales y derechos inalienables, exponiendo la transformación de una zona de paz en un territorio de guerra.

El segundo puesto de la competencia correspondió a la pieza Variación, del artista visual chino Kuang Zuhai, quien con ingenio expresivo expuso un juego de palabras entre símil y misil. Por su parte, el caricaturista venezolano Iván Lira logró el tercer puesto con su obra Enredos, que analiza la dominación de las tecnologías digitales en la sociedad contemporánea.

«La soberanía de la imagen es nuestra; el ingenio visual ha demostrado ser un arma hipersónica que la anticuada propaganda industrial de los grandes medios occidentales ya no puede detener», aseveró Lira en un mensaje oficial enviado a los organizadores de la cita.

La mención especial del evento fue para el artista Seyran Caferli, representante de Azerbaiyán, por su obra sin título, quien con ironía reflejó el abuso del poder dentro de las dinámicas sociales actuales.

El tribunal estuvo integrado por Adán Iglesias, presidente del grupo, junto al director de la editora Palante, Ismael Lema, el creador mexicano Víctor Vélez “Chubasco”, el belga Luc Descheemaeker y la estadounidense Liza Donnelly, en la Galería 23 y 12, ubicada en el Vedado de La Habana.

El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, la viceministra Lizette Martínez, el dirigente partidista Elier Ramírez y Marta Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de la isla caribeña.

El intelectual Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, pronunció las palabras de apertura del encuentro donde señaló que el humor gráfico resulta esencial para la resistencia histórica de la nación caribeña.

El intelectual calificó la galería como otra trinchera de ideas en defensa de la emancipación, además de denunciar la campaña de idiotización masiva que sufren millones de personas en todo el mundo.

La presente edición de la bienal recibió más de 350 obras procedentes de 38 países de diversas regiones, y contó con actividades colaterales que incluyen exposiciones de artes visuales, paneles de discusión teórica y talleres prácticos.

La Bienal de Humor Político se extenderá hasta el próximo domingo 14 de junio en diferentes subsedes capitalinas y se consolidará como un bastión para defender la identidad y la soberanía cultural del Sur global. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)