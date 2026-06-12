Abby Martin en MintPress News: Cuba sobrevivió 70 años de asfixia imperial y Trump ahora escala la agresión

EE.UU, 11 jun.- La periodista independiente y cineasta estadounidense Abby Martin, conocida por su trabajo en The Empire Files y por sus documentales críticos del imperialismo estadounidense, fue entrevistada por MintPress News tras el estreno de su película Cuba After Castro, realizada a partir de una entrevista extensa con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Martin sostiene que Cuba no es atacada por petróleo ni por recursos estratégicos como Venezuela o Irán, sino por lo que representa: un símbolo mundial de dignidad, soberanía y resistencia frente al capitalismo y al imperialismo estadounidense. Por eso, afirma, Washington mantiene desde hace más de 70 años una campaña sostenida de asfixia económica, conocida en Cuba como el bloqueo.

La periodista denuncia que Trump recrudeció esa política con cientos de sanciones, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y nuevas amenazas que buscan aislar aún más a la Isla. Según Martin, esa designación no solo afecta la relación con Estados Unidos, sino que presiona a terceros países, bancos y socios comerciales para que no negocien con Cuba por miedo a represalias.

Abby Martin describe el momento actual como una etapa de “barbarie sin ley”, donde Washington actúa como una potencia que amenaza al mundo “a punta de pistola nuclear”. Advierte que una operación de “cambio de régimen” en Cuba no podría borrar las conquistas de la Revolución ni la existencia de millones de revolucionarios, por lo que solo podría imponerse mediante una dictadura de estilo pinochetista.

Sobre su película Cuba After Castro, Martin explica que trabajó durante dos años para construir no solo una entrevista, sino un largometraje que permitiera escuchar directamente a la dirección cubana, fuera de los clichés y caricaturas fabricadas por la prensa corporativa occidental.

También destaca que Díaz-Canel no pidió preguntas por adelantado y respondió cuestiones difíciles sobre democracia, prensa y sistema político. Para Martin, esa apertura contrasta con el periodismo de acceso en Estados Unidos, donde las entrevistas a altos funcionarios suelen estar controladas y cuidadosamente filtradas.

La periodista subraya una diferencia clave: en Cuba vio dirigentes mezclados con la población, participando en actos masivos y recibiendo críticas. Frente a la imagen de “dictadura” vendida por los medios estadounidenses, Martin afirma que cualquier persona puede ir a Cuba, grabar y hablar con la gente, y que la realidad es muy distinta a la propaganda.

La entrevista también aborda el papel de las élites tecnológicas en la administración Trump. Martin advierte sobre la alianza entre militarismo, inteligencia artificial, vigilancia, grandes plataformas y economía de guerra. Señala que Gaza mostró el rostro del “primer genocidio con IA” y que el complejo militar-industrial avanza hacia una nueva economía bélica automatizada. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)