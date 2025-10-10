Guáimaro se alista para vacunación de niñas contra Virus del Papiloma Humano

Guáimaro, Camagüey, 10 oct.- Especialistas de Salud en Guáimaro están liderando intercambios informativos en centros educativos con el objetivo de orientar a las familias sobre la trascendental campaña nacional de vacunación dirigida a niñas de nueve años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Esta importante iniciativa se llevará a cabo desde el 27 de octubre hasta el 27 de enero, y se centrará en la aplicación del candidato vacunal Cecolin bivalente, diseñado específicamente para ofrecer protección contra los serotipos 16 y 18 del VPH, que son responsables de aproximadamente siete de cada diez casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.

Los lugares habilitados para la vacunación en Guáimaro incluirán las escuelas primarias Rafael Morales y Joaquín de Agüero, ubicadas en la ciudad cabecera, así como la escuela 10 de Abril en Pueblo Nuevo. Adicionalmente, se habilitarán espacios en los consejos populares de Martí y Cascorro para facilitar el acceso a esta vital vacunación.

Los médicos explican que la dosis de la vacuna será de 0.5 ml, administrada por vía intramuscular. Resaltan que la vacuna es más efectiva si se aplica antes de la exposición al virus, lo que hace fundamental su administración antes del inicio de la vida sexual.

La protección de las niñas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) es un componente esencial de los esfuerzos del Estado cubano y, en particular, del Ministerio de Salud Pública, que buscan garantizar el cuidado y el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Esta campaña no solo representa un avance en la salud pública, sino también un compromiso con el bienestar de las futuras generaciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)