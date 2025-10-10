Convocan a premios Nicolás Guillén y Alejo Carpentier en Cuba

La Habana, 10 oct.- El Ministerio de Cultura de Cuba se unió a las convocatorias de los premios literarios Nicolás Guillén y Alejo Carpentier en su edición 2026, cuyos plazos de admisión vencen el próximo 15 de noviembre.

La Editorial Letras Cubanas, el Instituto Cubano del Libro, junto a las Fundaciones Alejo Carpentier y Nicolás Guillén anunciaron la víspera los requisitos y detalles de ambos certámenes, cuyo propósito principal es fomentar en Cuba la creación y promoción de obras literarias en diversos géneros.

En el XVII Premio Alejo Carpentier, se aceptarán novelas, cuentos y ensayos inéditos, escritos en español y de temática libre; la extensión de los textos varía en dependencia del género seleccionado por el autor, con 80 líneas mínimas en la colección de cuentos y 150 en el resto.

Mientras, el XXV Premio Nicolás Guillén está orientado a la poesía y los poemarios concursantes deberán tener una extensión mínima de 50 cuartillas.

En ambos casos, los autores deben ser residentes cubanos y los textos no pueden estar comprometidas con ninguna editorial.

Se considera obra inédita cuando al menos el 60 por ciento no haya sido publicada en revistas o similares; los autores deben competir con un seudónimo y el premio se otorgará en una ceremonia durante la XXXIV Feria Internacional del Libro de La Habana, el próximo año.

Además, deberán proporcionar en un sobre aparte su nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y un breve currículo; podrán presentar obras tanto en formato físico como digital.

Los detalles de los requisitos y el sistema de premiación están disponibles en las redes sociales de las instituciones organizadoras. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)