Conservar el suelo es producir más y mejor en Camagüey

Camagüey, 11 jun.- Un programa de mejoramiento y conservación de suelos beneficia a varios municipios de la provincia de Camagüey, con la intervención directa de especialistas de la Unidad Científico Tecnológica de Base Suelos Camagüey (UCTB).

La iniciativa busca revertir el deterioro de las tierras dedicadas a la agricultura y potenciar su productividad mediante técnicas sostenibles. Como resultado, se ha logrado una mayor conciencia entre los productores sobre la importancia de preservar este recurso natural, base fundamental de cualquier estrategia de soberanía alimentaria.

Según puntualizó el Ingeniero Agrónomo Pedro López Labarta, especialista en Extensión Agraria y en Nutrición de los Cultivos, uno de los resultados más destacados se evidencia en la implementación del proyecto “Manejo integrado de la fertilización para el incremento de los rendimientos como contribución a la sostenibilidad alimentaria”, aplicado en cuatro variedades del cultivo de arroz.

Este grano, esencial en la dieta del cubano, ha mostrado incrementos significativos en sus rendimientos gracias a un manejo racional de los nutrientes y al diagnóstico preciso de las carencias de cada suelo.

Las acciones técnicas se concentran en tres ejes fundamentales: la retención de la humedad, el aumento del rendimiento de los cultivos y la mejora de la microflora de los suelos. Los especialistas han promovido el uso de abonos orgánicos, la rotación de cultivos y la aplicación de enmiendas calcáreas para corregir la acidez, problemas comunes en la región.

Estas prácticas han demostrado ser efectivas no solo para recuperar suelos degradados, sino también para hacerlos más resilientes ante los períodos de sequía.

Entre los municipios que más se benefician sobresalen Minas, Florida, Vertientes, Sierra de Cubitas y Santa Cruz del Sur, todos con alta vocación agropecuaria. En estos territorios, los campesinos han recibido capacitación constante y asistencia técnica personalizada, lo que ha permitido validar los resultados del programa en condiciones reales de producción.

Las comunidades agrícolas reportan una mejora visible en la calidad de las cosechas y una reducción en el uso de fertilizantes químicos en plantaciones de boniato, calabaza, yuca, ñame, plátano y verduras, lo que repercute en beneficios económicos y ambientales.

El programa de mejoramiento de suelos, impulsado por la UCTB Suelos Camagüey, se consolida como una experiencia exitosa que podría replicarse en otras provincias del país. Pedro López Labarta insiste en que “sin suelos sanos no hay producción estable”, y los resultados obtenidos en estos cinco municipios camagüeyanos confirman que la ciencia aplicada al campo es un camino certero hacia la seguridad alimentaria.

El reto ahora es sostener los logros y extender las buenas prácticas al resto de las áreas productivas de la provincia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)