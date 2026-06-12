Cuba cuenta con vacuna de gran impacto contra la leptospirosis

La Habana, 11 jun.- Cuba cuenta hoy con una vacuna de gran impacto contra la leptospirosis, una enfermedad transmitida de animales a humanos, principalmente por contacto con agua o suelo contaminados con orina de ejemplares infectados, especialmente roedores.

El inyectable -denominado Vax-SPIRAL® y desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas- ofrece protección durante un período de hasta dos años.

Entre 2019 y 2023 se administraron un millón 766 mil 288 dosis, consolidándose como una herramienta clave para la prevención y el control de la leptospirosis en la nación caribeña, precisó la institución científica en la red social Facebook.

Los estudios demostraron que Vax-SPIRAL® es una vacuna segura y eficaz, y presenta efectos adversos generalmente leves y temporales, como dolor en el sitio de aplicación y febrícula, y alcanzó una eficacia del 78,.1%

Resalta el Instituto Finlay de Vacunas, que su impacto es notable, pues la incidencia de la enfermedad disminuyó de 25.7 casos por cada 100 mil habitantes en 1994 a 0.7 por cada 100 mil habitantes en 2022.

Además, protege contra los serogrupos pomona, canícola e icterohaemorrhagiae, contribuyendo también a la salud pública América Latina.

Vax-SPIRAL® fue diseñada ante el aumento de casos registrado en Cuba durante la década de 1990, y el Instituto Finlay de Vacunas la desarrolló a partir de los serovares de leptospira con mayor circulación en el país antillano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)