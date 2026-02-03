Asiste Díaz-Canel a apertura del año judicial

La Habana, 3 feb.- Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en el Memorial José Martí, de esta capital, la ceremonia de apertura del año judicial 2026 y toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) Oscar Manuel Silvera Martínez.

El acto abrirá las actividad del organismo para el presente período en el mandato de regular y hacer efectiva la justicia judicial, de acorde con lo dispuesto en la Constitución de la República y demás leyes aprobadas en el país.

La apertura del año judicial se mantuvo vigente en Cuba hasta principios de la década de los 70 del siglo pasado y resurgió en 2019 en función de instituir un momento de visualización social y de transparencia en la labor judicial.

Acompañan la ceremonia miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y otros invitados especialmente para la ocasión entre dirigentes de la organización política, del Estado y del Gobierno y demás organismos del sector jurídico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)