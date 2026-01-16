Arqueólogos italianos hallaron santuario en Roma dedicado a Hércules

Roma, 16 ene.- Un equipo de arqueólogos italianos descubrió, en excavaciones realizadas en el barrio romano de Pietralata, un lugar de culto, del siglo II antes de nuestra era (a.n.e), presuntamente dedicado a Hércules, señala hoy un comunicado.

Fabrizio Santi, director científico de la excavación, señaló en declaraciones a la prensa divulgadas en el sitio digital del diario Il Sole 24 Ore, que en el santuario, el cual mide unos 25 metros cuadrados, fueron encontradas tres estatuillas de bronce, con ocho centímetros de altura, que representan a ese héroe mitológico griego.

El hallazgo incluye varias monedas de bronce, las que facilitaron determinar la antigüedad del lugar, además de otras tres esculturas, “actualmente en proceso de identificación, de las cuales una representa a un dios”, aseveró Santi, quien consideró que se trata de “un descubrimiento sorprendente”.

La excavación reveló que el santuario se construyó sobre un depósito votivo en desuso, y en su interior contenía cabezas y pies de terracota, figurillas femeninas y dos cabezas de ganado.

En el sitio arqueológico, denominado Parque Acacie 2, el cual tiene una extensión total de cuatro hectáreas, también se localizaron dos sepulcros e igual número de pilas monumentales y de depósitos de agua, ambos del siglo II a.n.e, lo que se deduce a partir de la técnica de mampostería empleada, conocida como opus incertum.

“Las tumbas descubiertas constituyen una importante evidencia de la ocupación de esta parte del suburbio por una familia adinerada, mientras que los dos estanques monumentales abren interesantes oportunidades de investigación”, pues “podrían estar vinculados a ritos, o a actividades productivas”, informó el arqueólogo.

Una de las tumbas, que podría datar de los siglos IV o III a.n.e, presenta una entrada monumental a la cámara interior, excavada en la roca, y se caracteriza por un portal de piedra, cerrado en su interior por una losa monolítica muy grande y pesada.

En su interior se localizó un gran sarcófago, además de tres urnas, todas de peperino, y entre las piezas recuperadas allí se encuentran dos jarrones intactos, una copa vidriada en negro, una pequeña jarra de cerámica y un espejo.

La segunda tumba quizás construida un poco más tarde, alrededor del siglo III a.n.e, estaba cerrada con grandes bloques de toba y cuenta con una cámara lateral con bancos para el entierro de los difuntos, entre ellos un hombre adulto, de quien hasta el momento solo se recuperó parte del cráneo, con señales de trepanación quirúrgica.

Entre los estanques se destaca uno ubicado en el lado este del sitio, con aproximadamente 28 metros de largo y 10 ancho, con 2.10 metros de profundidad.

El segundo estanque, localizado en la zona sur, tiene 21 metros de largo y 9.2 de ancho, con una profundidad mayor, que llega a los cuatro metros, y está revestido exteriormente por muros de bloques cuadrados de disposición irregular, que se alinean directamente con las paredes de la cuenca, precisó el experto. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)