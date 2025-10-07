Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones convoca al VIII Taller de Género en las TIC

La Habana, 7 oct.- El Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) celebra su décimo aniversario con una convocatoria que reafirma su compromiso con la equidad de género en el sector tecnológico. El próximo 10 de diciembre de 2025, tendrá lugar la octava edición del Taller de Género en las TIC, GenTIC, un evento que se ha consolidado como espacio estratégico para impulsar el liderazgo femenino en la innovación digital cubana.

Esta edición adquiere un carácter especial al coincidir con una década de trabajo institucional por la inclusión y la equidad. GenTIC se presenta como el escenario principal para reconocer los logros alcanzados y proyectar nuevas metas. La jornada propone reflexionar sobre el papel de la mujer en la construcción de una tecnología sostenible, inclusiva y orientada al desarrollo nacional.

Bajo el lema “10 años innovando, 8 ediciones conectando. El futuro se escribe con equidad”, el taller invita a participar en un momento que marca historia. La cita ofrece la oportunidad de evaluar el impacto de diez años de acciones por la equidad en el sector TIC, analizar los desafíos actuales en medio de transformaciones sociales, organizativas y tecnológicas, y contribuir con soluciones que consoliden los avances y aceleren el camino hacia la igualdad real.

El evento también busca fortalecer redes de colaboración entre profesionales, instituciones y aliados comprometidas con el cambio. Para ello, se abre la convocatoria a la presentación de ponencias, experiencias y proyectos que aborden las siguientes líneas temáticas: resultados y desafíos de una década de trabajo por la equidad en el GEIC; liderazgo femenino en estructuras organizativas planas; retención y promoción del talento científico-técnico femenino; diseño de tecnologías sostenibles e inclusivas con enfoque de género; inteligencia artificial y sesgos de género; vocaciones TIC en las nuevas generaciones; y propuestas para un código laboral inclusivo que contemple la maternidad, el desarrollo profesional y la lucha contra la violencia.

Las personas interesadas deben enviar sus trabajos al correo electrónico gentic@geic.cu. El plazo de entrega vence el 21 de noviembre de 2025.

GenTIC se consolida como una plataforma para inspirar, compartir y transformar. La convocatoria reafirma el compromiso del GEIC con un futuro donde la igualdad de oportunidades se convierta en norma dentro del ecosistema tecnológico cubano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)