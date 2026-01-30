Apasionada y exigente es educadora de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 30 ene.- Apasionada y exigente desde su profesión es la educadora María del Carmen Cricio Fleita (La China).Integra hace dos décadas el colectivo docente de la escuela de enseñanza primaria José Martí de esta localidad, institución educativa donde imparte clases a 15 infantes de preescolar.

El entusiasmo por los educandos acumula 31 años, por eso no le gusta pensar en el retiro. Sin ellos, aseveró, la vida para ella no tendría sentido. Los de sonrisas pícaras la consideran no sólo educadora, también una madre más cuando la abrazan y expresan quererla mucho.

Le place recordar el trabajo realizado en el plantel de enseñanza especial Tania La Guerrillera, único de su tipo en estos predios. En el aula que ocupa con sus educandos no falta la imagen de Fidel y el respeto amoroso por el Héroe Nacional, quien consideró a los que saben querer la esperanza del mundo.

La santacruceña maestra Cricio Fleita con métodos pedagógicos contribuye a que los discípulos aprendan a formar palabras y oraciones a través de las vocales y consonantes. A su vez desarrollan el lenguaje corporal con narraciones de cuentos y descripciones de láminas, a lo que va incorporado la formación en valores y hábitos de cortesía.