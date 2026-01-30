Aprender a escuchar el dolor desde la consulta médica

Sancti Spíritus, Cuba. – La joven doctora Lianet Oria Pérez labora en el Servicio Provincial de Reumatología del Hospital Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, donde, desde hace pocos meses, asume con rigor una especialidad compleja, marcada por enfermedades poco frecuentes y altamente discapacitantes.

Hoy, en su consulta, Lianet atiende sobre todo a pacientes jóvenes, muchos en edad laboral, que llegan con severas limitaciones y largos períodos de incertidumbre antes de alcanzar un diagnóstico.

Para la doctora, la Reumatología exige humanidad y empatía más allá del conocimiento científico, por lo que escuchar, comprender el dolor ajeno y transmitir tranquilidad forman parte esencial del acto médico.

Con estudio constante y compromiso, la espirituana Lianet Oria Pérez sobresale en una especialidad compleja, donde aliviar y devolver calidad de vida es también una forma profunda de sanar. (Tomado de Radio Reloj)