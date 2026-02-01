La solidaridad con Cuba como acto de justicia, defensa de Frei Betto

Frei Betto respondió a preguntas de Prensa Latina a raíz de la orden ejecutiva firmada el pasado jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba, la cual representa otro episodio del diferendo histórico entre los dos países, uno empeñado en dominar y el otro en ser libre y soberano. Ese documento declara una emergencia nacional vinculada con el territorio caribeño y establece un proceso de imposición de aranceles a los países que le vendan o suministren petróleo, como otra forma de arreciar el bloqueo económico, comercial y financiero de más de 60 años.

EEUU CON POLÍTICA EXTERIOR UNILATERAL Y DE PRESIÓN MÁXIMA

Frei Betto trazó una radiografía crítica de la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe, marcada, según advirtió, por el unilateralismo, la coerción y el castigo económico.

Al mismo tiempo, subrayó que el momento exige redoblar el acompañamiento internacional a Cuba, como gesto de apoyo a un país asediado y defensa concreta de la soberanía, la autodeterminación y la integración regional en un escenario global cada vez más tenso.

Desde su punto de vista, las nuevas medidas de Trump pueden inhibir a algunos países a continuar negociando con Cuba, lo que podría perjudicar aún más la economía de la isla.

Sin embargo, estimó posible que los integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no se dejen intimidar, ya que el bloque ha manifestado en repetidas ocasiones el rechazo al bloqueo y el compromiso con la cooperación regional.

La postura de la Celac podría incentivar a sus miembros a mantener o incluso fortalecer los lazos comerciales y de solidaridad con la isla, como una forma de contrarrestar la presión externa y defender los principios de autodeterminación e integración, apuntó.

En ese sentido, el teólogo brasileño recordó que la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe bajo la administración Trump se caracteriza por un enfoque unilateral y de presión máxima, particularmente notable en el caso de Cuba con el retroceso en el acercamiento diplomático y el reforzamiento del bloqueo económico, así como en las amenazas y sanciones contra Venezuela y Nicaragua.

Tales acciones fueron recibidas con preocupación por muchos países de la región y organizaciones internacionales, ya que, en lugar de promover la cooperación y el diálogo, tendieron a exacerbar tensiones y dificultar la resolución pacífica de diferencias, sostuvo.

En contraste, subrayó cómo China aboga por las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, y apoya el derecho de los pueblos a elegir su propio camino de desarrollo, oponiéndose a cualquier forma de injerencia externa en asuntos internos de los países.

LA IMPORTANCIA TRASCENDENTAL DE LA SOLIDARIDAD

Frente al contexto actual, el intelectual del gigante sudamericano manifestó que la solidaridad con Cuba adquiere una importancia trascendental.

Destacó que, ante las duras y prolongadas medidas coercitivas unilaterales que buscan asfixiar su desarrollo, el pueblo cubano ha demostrado una resistencia ejemplar y un firme compromiso con su soberanía.

Al mismo tiempo, enumeró cuatro motivos por los que es crucial incrementar la solidaridad ahora:

– Defensa de la autodeterminación: Apoyar a Cuba es defender el derecho fundamental de todos los pueblos a elegir su sistema político, económico y social sin injerencias externas. Es un principio básico del derecho internacional y de la convivencia pacífica.

– Rechazo al bloqueo económico: El cerco financiero y comercial impuesto a Cuba por más de seis décadas es el principal obstáculo para su desarrollo, afectando directamente el bienestar de su población. La solidaridad internacional es vital para presionar por el fin de esta medida, calificada reiteradamente por la Asamblea General de la ONU como una violación del derecho internacional.

– Reconocimiento a los logros pese a la adversidad: A pesar del bloqueo, Cuba ha logrado avances notables en salud pública, educación, ciencia y cooperación internacional, enviando brigadas médicas a decenas de países incluso durante la pandemia. Apoyarla es reconocer estos esfuerzos y su contribución humanitaria global.

– Un mensaje claro contra la coerción: Fortalecer los lazos con Cuba envía un mensaje poderoso contra el uso de la presión económica como herramienta de política exterior. Promueve un mundo multipolar donde el diálogo y la cooperación prevalezcan sobre la imposición.

Además de exponer esas razones, Betto se refirió a formas concretas de solidaridad para apoyar a la nación antillana en este momento de renovada agresión estadounidense.

– Apoyo político y diplomático: Que más países alcen su voz en foros internacionales para exigir el fin del bloqueo y respetar la soberanía cubana.

– Reforzar la cooperación económica: Incrementar los intercambios comerciales, las inversiones y la colaboración en sectores clave, buscando alternativas para sortear las sanciones extraterritoriales.

– Amplificar la verdad: Contrarrestar las campañas de desinformación, dando a conocer la realidad cubana, sus desafíos y sus logros en condiciones de asedio.

– Apoyo pueblo a pueblo: Fomentar los intercambios culturales, académicos, científicos y de amistad, que son la base más sólida de la solidaridad. (Tomado de Prensa Latina)