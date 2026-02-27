Anisley debutó en lugar 18 de la Copa del Mundo

La Habana.- CON PUNTUACIONES estables, aunque insuficientes para acceder a un puesto entre las 12 finalistas, se despidió hoy la cubana Anisley García de la eliminatoria en el evento de trampolín desde 3 metros en la Copa del Mundo de Clavados que acoge la ciudad canadiense de Montreal.

Acumulado final de 270,15 puntos le deparó el lugar 18 entre 27 concursantes y pese a que este no es su prueba estrella, a ella le sobran condiciones para conseguir notas que le inserten en la élite, tal como sucedió en la anterior edición de torneo.

La dos veces semifinalista olímpica ejecutó un programa desde el trampolín sin marcadas diferencias entre uno y otro saltos, pero para un lugar más sobresaliente hubiera necesitado notas por sobre los 7,5 puntos.

La mayoría de sus calificaciones se movieron en el rango de 6 y 6,5 unidades, algo que resulta insuficiente para acceder a la disputa de medallas en cualquier competición de primer nivel. En especial quedó por debajo de lo esperado en el de tres vueltas y media al frente que es el de mayor grado de dificultad (3.1) y fue el que los jueces apreciaron con más discreción.

El dominio de China no asombró, liderado por la experimentada Yiwen Chen que completó 363,90 puntos. Le siguieron sus compañeras de equipo Jia Chen (359,35), actual reina de la Copa y del Campeonato Mundial de Singapur 2025, y Sha Ling (342,25).

La australiana Maddison Keeny (329,05) concretó la actuación más cercana a las asiáticas y ocupó el cuarto lugar, en tanto la mexicana Arantxa Vázquez también se lucía en el tanque de la instalación norteña y anclaba quinta con 301,95 unidades.

Este viernes la atención habrá que multiplicarla, pues Anisley saltará en las preliminares de plataforma y poco después Frank Abel Rosales lo hará en el trampolín desde 3 metros, ambos con intenciones de colarse entre los finalistas.

Hasta el momento son 20 las mujeres anunciadas para esa confrontación y 29 los varones, entre ellos el campeón mundial chino Jiuyuan Zheng y le mexicano Osmar Olvera, ganador del oro en la cita del orbe de 2024. (Tomado de Jit)