Alentadores resultados con Jusvinza

«Aquí hay resultados», expresó en la tarde de este lunes el Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a propósito de los logros parciales y nacidos de estudios clínicos con el producto biotecnológico cubano, Jusvinza, en pacientes en estadios posagudo y crónico, afectados por el virus del Chikungunya.

El 2 de diciembre de 2025, un grupo de expertos en materia de Salud comenzaron estudios inmunológicos y clínicos en la Isla, con la hipótesis de que, con la intervención del Jusvinza, pacientes con artritis crónica poschikungunya pudieran mostrar mejorías clínicas.

Afortunadamente, la ciencia ha ido diciendo que, en los grupos que se acogieron al estudio –en las provincias de La Habana y de Matanzas–, se ha apreciado una notable evolución.

Más de una voz tomó parte en las reflexiones de la jornada de este lunes para destacar el rigor y el adecuado perfil de seguridad del estudio. Se habló en términos de «resultado de país». Y hay coincidencias en que, a partir del tratamiento, se evidencia tempranamente la respuesta de los pacientes al producto.

El doctor Julio Esmir Baldomero Hernández, director de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), enunció que el informe del estudio podría tener datos firmes para los primeros días de marzo; y que la investigación incluye valoraciones a largo plazo, para ver, sobre todo, lo que respecta a la seguridad y a la persistencia del efecto terapéutico.

El estudio –dijo el científico– ha sido ejecutado con el cumplimiento de buenas prácticas; y, por lo tanto, avalado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cedmed), entidad que realizó una inspección apenas 24 días después de iniciada la investigación, a punto de partida de lo cual dictaminó el cumplimiento de buenas prácticas clínicas.

A propósito de una dolencia que ha mostrado el rostro de su complejidad, el doctor Miguel Hernán Estévez del Toro, director del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, y experto reumatólogo cubano, destacó que «estamos frente a una enfermedad por la cual habrá un porciento de pacientes que van a terminar los tres meses de evolución e irán hacia una artropatía crónica inflamatoria».

El experto dijo que, en todo lo reportado, «están prácticamente los mismos mediadores inflamatorios», esos que «están con algunas particularidades en la artritis reumatoide»: Cuando la artritis reumatoide no es controlada, sobreviene entonces un proceso inflamatorio crónico que limita mucho –aseveró el Doctor– la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes.

«Es decir, que poder contar con un medicamento, con un producto que sea capaz de frenar la progresión inflamatoria de la enfermedad, va a ser muy beneficioso», afirmó; y anunció que, actualmente, según indicaciones del Ministerio de Salud Pública y de su Comité de Innovación, ha echado a andar una encuesta nacional a cargo del Grupo Nacional y de la Sociedad Cubana de Reumatología.

Esa encuesta incluye, según explicó el doctor Miguel Hernán Estévez del Toro, a todo el personal de la especialidad que ha venido atendiendo a los pacientes. Así es, en el propósito de buscar un posicionamiento, un consenso, que –valoró el doctor– será muy bueno.

Afirmó que la actual encuesta dará como fruto «un documento de posición muy consensuado, y ahí seguramente quedarán las pautas del tratamiento», la combinación, dijo, de la rehabilitación. Y esa rehabilitación es el campo de batalla en el que Jusvinza es el producto que está llamado a jugar un papel relevante.

Jusvinza es un medicamento de la biotecnología cubana que controla la hiperinflamación y regula la respuesta inmune, aprobado para tratar enfermedades como la artritis reumatoide y la COVID-19. Reposicionar este fármaco, que no fue creado para tratar el Chikungunya, ha sido, en palabras de la doctora María del Carmen Domínguez, investigadora principal del estudio, un ejercicio científico bien difícil.

«La primera ganancia en este corte, que es muy preliminar, es el perfil de seguridad; volvemos a comprobar un buen perfil de seguridad para el fármaco, y eso nos da también algo importante, que es poder inmunomodular; porque aquí se llevó de lo que teníamos estudiado en la artritis reumatoide y en la covid-19 a más administraciones repetitivas en el tiempo, eso es un reto molecular importante. Igualmente, ya vemos que, tan temprano, todavía no se ha terminado el tratamiento; pero que hay una contribución a la mejoría clínica de los pacientes», expresó la científica.

Desde el Palacio de la Revolución, en la reunión, que también contó desde la presidencia con el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, voces expertas confirmaron, además, que la manifestación del virus del Chikungunya tiende a disminuir en el país. (Tomado de Granma)