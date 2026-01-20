Organización y disciplina, claves en los play off de la 64 Serie Nacional

La Habana.- LA EFICIENTE organización y el cumplimiento al pie de la letra del reglamento competitivo tributarán a un mejor desenvolvimiento de la fase play off, en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Ese principio tomó matices sólidos este lunes en el intercambio entre la prensa especializada y los directivos de la comisión nacional de beisbol, quienes ya habían desarrollado un fructífero encuentro virtual con los mentores de los ocho equipos enrolados en la postemporada.

Carlos Martín, director de la serie nacional, explicó que se será exigente con el calendario, reglamento, arbitraje y el aseguramiento en cada provincia, para que los play off cumplan con las expectativas de la afición.

El directivo prestó especial interés al tema de los jugadores elegibles, con el fin de que no existan partidos confiscados en esta etapa decisiva.

Para ello, añadió, los comisarios técnicos ayudarán a revisar las alineaciones de cada equipo antes del inicio del choque, aunque ellos no se responsabilizarán con ningún error.

Se precisó que se empleará la Regla Schiler después del noveno inning y la permanencia de las mismas regulaciones de la etapa regular, tanto para lanzadores como para los 27 jugadores elegibles en cada partido.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional de beisbol, informó que Cuba asistirá a la Serie de las Américas, con sede en Caracas, con una selección de los jugadores más destacados de la actual campaña, y después efectuarían un tope de preparación con la escuadra de Nicaragua.

Los jugadores que estén involucrados en los play off no podrán ser elegibles para estos eventos. (Tomado de Jit)