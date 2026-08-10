Díaz-Canel asiste al Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros en La Habana

La Habana, 8 ago.- El deber impostergable de defender a Cuba frente a la actual escalada agresiva signó, en La Habana, la inauguración del 24 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), a la que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República.

En la sesión de apertura, Kemal Okuyan, secretario general del Partido Comunista de Turquía, destacó el valor histórico del proceso revolucionario cubano.

El dirigente partidista turco responsabilizó directamente al imperialismo estadounidense del sufrimiento y las penurias que padece cotidianamente el pueblo de la mayor de las Antillas al elegir un proyecto soberano propio, en lugar de plegarse a la subyugación de Washington.

Kemal Okuyan advirtió de la naturaleza voraz e incompatible con la vida mostrada por el imperialismo en incursiones recientes, como en Irán y Palestina, por citar algunos ejemplos, que confirman que la única salida está en la alternativa comunista.

A los señores de la guerra que gobiernan hoy les decimos: ¡Manos fuera de Cuba!, concluyó.

En las palabras centrales del acto, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, destacó que la nutrida y variada presencia internacional en el espacio confirma que Cuba no está sola y que cuenta con el acompañamiento y solidaridad permanente del planeta.

Morales Ojeda ahondó que los presentes se dan cita en una nación que sufre un genocidio y procedió a explicar los alcances dolorosos del bloqueo que repercuten en la vida cotidiana de miles de familias.

Más de mil 800 niños no tuvieron derecho a la vida por la duplicación de la tasa de mortalidad infantil, entre los efectos agravados de la actual arremetida, ejemplificó.

El secretario de Organización denunció además las narrativas que intentan presentar a Cuba como una amenaza y un actor desestabilizador para Estados Unidos, cuando es lo contrario, en lo que calificó como una forma de nuevo macartismo.

Defendamos nuestras ideas que nos hacen más fuertes y defendamos la verdad que es un arma poderosa que siempre ha acompañado y acompañará a los revolucionarios, convocó.

En las conferencias iniciales del evento, que reúne a más de 100 delegados en representación de 48 organizaciones, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expuso a los presentes la escalada y consecuencias de la agresión impuesta.

Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del Departamento Económico Productivo del PCC, defendió, asimismo, las transformaciones económicas y sociales emprendidas por el país como una respuesta soberana a las dificultades del momento para actualizar el modelo y preservar las conquistas del socialismo.

El EIPCO se realiza en Cuba en vísperas de las conmemoraciones centrales por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (1926-2016), y para patentizar la solidaridad de los integrantes de esta plataforma de articulación de la izquierda progresista mundial.

La estructura reúne a más de un centenar de partidos comunistas y obreros de todos los continentes a partir de 1998, cuando por iniciativa del Partido Comunista de Grecia (KKE), diversas fuerzas progresistas del mundo participan en las conferencias anuales, donde los partidos pueden reunirse para compartir sus experiencias de su propio país y emitir una declaración conjunta sobre un tema concreto.

En esta ocasión la solidaridad con la mayor de las Antillas y la condena a la agresión creciente del Gobierno de Estados Unidos contra el archipiélago son los temas centrales de la cita que se extenderá hasta mañana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)