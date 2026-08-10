Efectúan Expo Innovación Municipal en empresa pesquera de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 8 ago.- La Expo de Innovación Municipal se efectuó este viernes en la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur, con la máxima de que “Innovar es transformar el conocimiento en soluciones útiles”, evento que estuvo auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

En la cita, presidida por Emilio Ricardo Fonseca Amador, historiador de la demarcación, Rodisnay Brizuela Monteagudo, especialista principal de la Dirección de Control Productivo de la entidad, se dio la bienvenida a los exponentes de los siete trabajos y se los exhortó a buscar más soluciones con inteligencia y ciencia.

La categoría de relevante le fue otorgada por el jurado al autor de Modificación del régimen de trabajo del compresor SMC 180. Mientras la de destacado la recibieron los que laboraron en la Sustitución de bocina interior del túnel de la línea de eje de la embarcación LP-58 y Promoción de los costos de construcción y montaje de la cámara 8-1.

En la Expo Innovación que tuvo como sede a la EPISUR Algérico Lara Correa de estos predios, se estimuló con menciones a los autores de Elaboración de los Manuales de sistema de gestión de seguridad del trabajo e inocuidad de los alimentos y Paquete educativo para la adaptación basada en ecosistema en el contexto escolar, comunicativo y empresarial.