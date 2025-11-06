Agradece Cuba donativo de la India para damnificados por Melissa

La Habana, 5 nov.- Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció hoy al gobierno de la República de la India por la donación de insumos humanitarios destinados a los damnificados en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa.

“Agradecemos a la #India por la donación de numerosos insumos para los damnificados en el oriente de Cuba por el huracán Melissa. Gracias, estimado Dr. S. Jaishankar por este noble gesto del gobierno indio”, expresó el canciller cubano en la red social X.

El Dr. S. Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de la India, confirmó en esa misma red social que su país envió 20 toneladas de materiales de ayuda HADR (Asistencia Humanitaria y Socorro en Desastres) tanto para Jamaica como para Cuba, como parte de su compromiso con los países del Sur Global.

Detalló en su mensaje que un vuelo de la Fuerza Aérea de la India partió desde Nueva Delhi con un cargamento que incluye el sistema Aarogya Maitri BHISHM Cube, artículos de apoyo para la rehabilitación, alimentos, productos de primera necesidad, medicamentos, equipos médicos, generadores eléctricos, materiales para refugios y kits de higiene.

“India se solidariza con sus socios del Sur Global ante este tipo de desastres naturales y brindará asistencia a sus amigos en las labores de recuperación y reconstrucción”, afirmó el canciller indio en su mensaje publicado en X. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)