Agradece Cuba apoyo invariable de China contra el bloqueo

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, agradeció el apoyo invariable de China frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Sabemos que podemos contar con amigos como ustedes para continuar denunciando esa política genocida, expresó el canciller en su cuenta de la red social X.

Rodríguez compartió la publicación de Hua Xin, embajador de China en Cuba, denunciando al bloqueo y asegura que esta política devasta la vida del pueblo cubano.

Los próximos días 28 y 29 de octubre se llevará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, en un escenario marcado por una campaña de presiones sobre terceros países que realiza el gobierno estadounidense para obligarlos a variar la postura a favor del documento. (Tomado de Radio Reloj)