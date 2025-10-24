Gobernador camagüeyano llama a dirigentes santacruceños a trabajar para proteger la población

Santa Cruz del Sur, 23 oct.- Ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa a Cuba, el décimo tercer evento de la temporada ciclónica, Jorge Enrique Sutil Sarabia, Gobernador Provincial de Camagüey, en reunión con el Grupo Temporal de Santa Cruz del Sur por alerta temprana, llamó este jueves a trabajar sin improvisaciones para preservar la vida de las personas.

Pidió a las máximas autoridades políticas gubernamentales, directores de organismos y entidades del municipio presentes en la cita a llevar a lugares seguros también los recursos del Estado, manteniéndolos bajo vigilancia extrema. Señaló el funcionario gubernamental la importancia de cumplir con los planes de prevención de riesgo aprobados.

En el encuentro se trató la necesidad de realización de las audiencias sanitarias para incrementar la prevención de riesgo en Los lugareños residentes en los nueve Consejos Populares a fin de mantener activadas las labores higiénicas para el combate sin tregua al Aedes aegypti y la enfermedad infecciosa de Chikungunya.

El Teniente Coronel Félix Villegas, jefe del Órgano de la Defensa Civil en la provincia camagüeyana, hizo referencia al deterioro del clima a partir del domingo. Enfatizó que a las cuatro de la tarde de este jueves se decretó a nivel de nación la alerta temprana, y orientó que en cuanto avance más el meteoro hay que estar bien atentos para activar los centros de evacuación.

Luego se informó acerca de la situación de la presa Najasa Dos, enclavada en la zona de La Jagua de este territorio, con una capacidad de 87 Millones de metros cúbicos de agua, en la que se han acumulado unos 90 Millones del primordial recurso, por lo que se encuentra aliviando a fin de no convertirse en amenaza alguna en sitios vulnerables a la inundación, protegiendo de esta forma la seguridad de la población y sus recursos económicos.