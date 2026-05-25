Santa Cruz del Sur, 25 may.- No se trata de atemorizar. Las adicciones al alcohol y las drogas destruyen al ser humano. Afectan gravemente la salud y la moral. Causan además problemas en las familias y entre vecinos. Es una ruta con pasos muy peligrosos, la que es importante nunca transitar o salir de ella a tiempo.

Las personas con adicción llegan a presentar enfermedades pulmonares o cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, embolia, trastornos de salud mental, hepatitis B y C, cirrosis, patologías cardiovasculares y mentales, estrés y falta de autocontrol, entre otras afecciones.

Recalcar que el alcohol aumenta los triglicéridos. Conlleva a que el hígado se convierta en acetato, producto que se usa para fabricar grasas. Su consumo excesivo y prolongado lleva al borde del precipicio, para luego caer en el oscuro vacío y la muerte.

El rechazo de igual manera al tabaquismo, que nada bueno proporciona, tiene que partir desde lo individual. Los embullos, en muchas ocasiones, desde la adolescencia llevan al vicio. Fumar a escondidas de los seres queridos, y no escuchar buenos consejos, es un engaño que luego castiga con enfermedades incurables.

Las numerosas charlas impartidas por educadores para la salud, médicos y enfermeras en instituciones educativas en Santa Cruz del Sur Sur con la participación de maestros, padres y estudiantes, se han extendido hasta comunidades y barrios, debates que han tenido mensajes claros y oportunos para bien de la colectividad.( Imagen tomada de Internet)