Campaña de primavera en Camagüey apuesta por sostenibilidad y producción diversificada

Camagüey, 14 abr.- La provincia de Camagüey avanza en su campaña de siembra de primavera a pesar de enfrentar una compleja situación debido a la escasez de combustibles. Ante este desafío, las autoridades y productores locales han fortalecido las áreas destinadas a los cultivos varios con el fin de contribuir al autoabastecimiento alimentario del territorio.

Una de las herramientas fundamentales en esta campaña es la adopción de la agroecología, que favorece prácticas respetuosas con el medio ambiente y mejora la calidad del suelo. La técnica del policultivo, que combina diversos cultivos en un mismo terreno, se ha puesto en práctica para reducir riesgos climáticos y fitosanitarios, optimizando así la productividad.

Asimismo, se ha incrementado el empleo de la tracción animal como alternativa para suplir la falta de combustibles fósiles, lo que permite mantener la labor agrícola sin depender exclusivamente de maquinarias motorizadas. Esta estrategia prioriza el uso eficiente de los recursos disponibles y promueve métodos sostenibles que maximizan la producción en condiciones adversas.

Los municipios de Vertientes, Jimaguayú, Minas, Sierra de Cubitas y Guáimaro se destacan por su protagonismo en esta campaña, demostrando altos niveles de organización y resultados positivos.

Estas localidades han implementado estrategias que integran ciencia y tecnología para el mejoramiento de los suelos, aplicando fertilizantes orgánicos y técnicas de conservación que garantizan una mayor fertilidad y resistencia del terreno. El trabajo coordinado entre investigadores, técnicos y campesinos ha generado un impacto favorable en los rendimientos de los cultivos prioritarios.

El enfoque científico ha sido clave para optimizar el uso de insumos y adaptar las prácticas agrícolas a las limitaciones actuales. La provincia ha impulsado proyectos de investigación orientados a desarrollar sistemas de cultivo más resilientes y sostenibles.

La campaña de siembra de primavera en Camagüey enfrenta importantes retos derivados de la escasez de combustibles por el impacto del bloqueo del gobierno estadounidense, pero gracias a la aplicación de la agroecología, la tracción animal, el policultivo y el apoyo científico-tecnológico,el territorio avanza con garantías hacia el cumplimiento de sus objetivos productivos.

El compromiso de los municipios involucrados y la innovación en la agricultura local son piezas fundamentales para sostener el autoabastecimiento y promover un desarrollo rural sostenible. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)