Visita Díaz-Canel Empresa Militar Industrial Granma

La Habana, 14 abr.- La Empresa Militar Industrial «Granma», constituye sin dudas una entidad de referencia, que, sustentada por la creatividad y preparación de su colectivo, y la aplicación de la Ciencia y la Técnica, además de la fabricación, reparación y modernización de medios navales, contribuye a producir renglones dirigidos a la economía nacional.

La Empresa está ubicada en Casablanca, perteneciente al municipio habanero de Regla, a donde llegó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez acompañado por los miembros del Buró Político, los Generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Luis Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior.

El colectivo de la Empresa lo integran más de 600 trabajadores, y actualmente toda su plantilla está activa. En el Centro de Investigaciones y Desarrollo Naval, el Jefe de Estado recibió una detallada explicación de la situación actual de la entidad y la manera en que han logrado diversificar renglones en beneficio de otros sectores de la economía nacional.

Un potencial de profesionales y técnicos de alta calificación permite al colectivo de la Empresa Militar Industrial «Granma», incursionar en producciones para la construcción de viviendas, la reparación de distintos tipos de motores, aportar al sector de Recursos Hidráulicos, el transporte, así como la producción de enseres y equipos de cocina, entre otros.

El Director de la Empresa Militar Industrial “Granma”, Capitán de Flotilla, Lázaro Raúl Hernández Gómez, refiere que trabajan en “la construcción de pipas de agua, tanques de combustibles, en la reparación de motores eléctricos, entre ellos, el de las locomotoras procedentes de China, labor que antes se hacía en el exterior”.

Puntualizó además que habitualmente cooperan en la reparación de embarcaciones, tanto las de cabotaje como de otro tipo, y en su transformación y recuperación para el beneficio de la economía.

En febrero de 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez había visitado la Empresa Militar Industrial “Granma” acompañando al General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

Este colectivo sigue siendo ejemplo de cooperación con varios sectores de la economía nacional, y ratifica que tiempos difíciles, lo principal es hacer y no quedarse detenidos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)