Centro de Salud Mental santacruceño: psicoterapias aplicadas que ayudan a sus pacientes

Santa Cruz del Sur, 14 abr.- Las psicoterapias en Centro Comunitario de Salud Mental de Santa Cruz del Sur ayudan a la recuperación emocional y psicológica de los pacientes de diferentes edades. Así lo confirmó la Licenciada en Psicología Ana Iris Labrada López, directora de la institución perteneciente a Salud Pública.

La fémina explicó que a través de las consultas especializadas se orientan adecuadamente a las personas que tienen trastornos de ansiedad, obsesivo compulsivo, de pánico, estrés postraumático y fobias, las que son tratadas a través de terapias de grupo, cognitivo- conductual, neuropsicológica, sistémica, psicoanalítica, entre otras técnicas.

Puntualizó que el apoyo del especialista en Psiquiatría es esencial en la mayoría de los casos para lograr estabilizar la salud mental de los lugareños que lo requieren, en muchas ocasiones, de los problemas sociales por los que transita la nación agudizados por el bloqueo imperialista.

Labrada López manifestó que las orientaciones de los psicólogos del Centro Comunitario de Santa Cruz del Sur no se limitan sólo a las consultas individuales, trasciende su quehacer a comunidades, centros de trabajo e instituciones educativas, de gran importancia en la promoción de la salud mental.