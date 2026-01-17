Informe experto de la ONU apunta a EE. UU. por violentar derecho internacional y derecho a la vida

Naciones Unidas, 17 ene.- El uso excesivo e ilegal de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América, tanto extraterritorialmente, incluso en alta mar y en Venezuela, como a nivel nacional, en operaciones de aplicación de la ley, especialmente relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias, es profundamente preocupante, dijo un experto de la ONU.

“Las declaraciones públicas de funcionarios estatales que señalan una postura de ‘disparar a matar’ corren el riesgo de reducir el umbral para el uso de fuerza letal”, declaró Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. “No hay excepciones a la prohibición absoluta y universal de la privación arbitraria de la vida”.

“El derecho internacional no permite a los Estados matar basándose en etiquetas, la percepción de la apariencia de alguien o acusaciones de irregularidades”, afirmó Tidball-Binz. “Ya sea en el mar, en el extranjero o en el país, el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, y solo puede emplearse como último recurso para proteger la vida”.

Alarmado por los ataques letales contra pequeñas embarcaciones en aguas internacionales por parte de Estados Unidos en el contexto de una llamada “guerra contra el narcoterrorismo”, que han matado ilegalmente a decenas de personas desde septiembre, Tidball-Binz dijo que estaba particularmente preocupado por los indicios de que algunas de las embarcaciones podrían haber sido interceptadas pero fueron destruidas, incluidos los ataques con doble toque que mataron a sobrevivientes.

“Cuando no existe un conflicto armado ni fundamento en el derecho internacional para el uso de la fuerza militar, los Estados deben recurrir a medidas de aplicación de la ley que sean compatibles con las obligaciones jurídicas internacionales, incluidos los derechos humanos y los requisitos del derecho marítimo”, declaró el experto. “El uso deliberado de fuerza letal contra personas que no representan una amenaza inminente para la vida es ilegal y viola las obligaciones fundamentales de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y de su propio derecho interno”.

Expresando profunda preocupación por las numerosas muertes causadas por la acción militar a gran escala de Estados Unidos en Venezuela a principios de enero, Tidball-Binz recordó que expertos de la ONU han subrayado que el uso no provocado de la fuerza armada en el territorio soberano de otro Estado constituye una violación del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU. También podría constituir el crimen internacional de agresión atribuible a los líderes políticos y militares involucrados.

“Las muertes resultantes de un acto de agresión de ese tipo son arbitrarias por definición”, advirtió el Relator Especial.

“La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viole la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó. “El respeto al derecho a la vida es inseparable del respeto al derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza”.

También expresó su profunda preocupación por el tiroteo mortal de una mujer en Minneapolis el 7 de enero de 2026 durante un operativo en el que participaron agentes federales de inmigración, y enfatizó que cualquier muerte relacionada con agentes del orden público debe ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente, y que los responsables rindan cuentas. Tidball-Binz instó a todas las autoridades pertinentes a cooperar plenamente para garantizar una investigación eficaz.

“Los Estados deben garantizar un marco jurídico y operativo sobre el uso de la fuerza coherente con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y ??de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, afirmó.

“Cuando ocurren muertes potencialmente ilegales, las investigaciones deben cumplir con el Protocolo de Minnesota [ LINK ] y las familias de las víctimas deben tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación”, dijo el experto.

Tidball-Binz se refirió a su informe a la Asamblea General en el que se abordan los asesinatos ilegales cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se establecen medidas prácticas para prevenir la pérdida de vidas y superar los obstáculos recurrentes a la rendición de cuentas, incluso en contextos operativos de alto riesgo.

Exhortó a los Estados Unidos a revisar urgentemente las leyes, políticas, reglas de enfrentamiento, directivas operacionales y mecanismos de supervisión pertinentes que rigen el uso de la fuerza letal a nivel nacional y extraterritorial; a aclarar las bases jurídicas y las salvaguardias aplicables a las operaciones marítimas y extraterritoriales; y a garantizar investigaciones creíbles, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de homicidios ilícitos.

“El derecho a la vida es inderogable e innegociable”, afirmó. “Los Estados nunca deben normalizar un enfoque de ‘disparar a matar’ que erosiona los límites estrictos y absolutos que el derecho internacional impone al uso de la fuerza letal”.

El Relator Especial está disponible para dialogar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre estas preocupaciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)