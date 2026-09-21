Voleibol cubano regresa a los Juegos Olímpicos

La Habana.- CUBA y su equipo de voleibol masculino está en Los Ángeles. Sueño cumplido para una generación de mucho nivel, pero que no había dado el golpe grande, aunque sabía de su altura para tocar el cielo.

En la eliminatoria preolímpica de la Norceca, los cubanos llegaron al partido decisivo, al todo o nada, ante Canadá, que albergó en la ciudad de Moncton el crucial momento.

Su rival los dejó fuera de la cita de Tokio 2020, y tampoco habían logrado colarse entre los actores de París 2024.

Pero en 2026 solo existía ganar, pues solo el vencedor estaria en los Juegos Olímpicos de 2028. El duelo fue asumido por ambas escuadras a la altura de su significado; bastaría ver los marcadores de los cuatro sets (25-21, 25-23, 23-25 y 25-22) para saber con que intensidad se luchó en la cancha.

Cuántas cosas nos se dijeron y dijimos del fracaso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Sí, porque la medalla de bronce se quedó corta para tanto abolengo.

Antes se sufrió en la Liga de Naciones, en la cual solo un destello de luz en una tercera y última semana trepidante mantuvo a estos voleibolistas en esa competición de cara al próximo año.

Hacia solo cuatro días Canadá había blanqueado a los cubanos, en semifinales del continental de la Norceca, en el mismo escenario.

Sin embargo, este 19 de noviembre vimos al mismo Marlon Yant y al Miguel Ángel López, que apreciamos en las más encumbradas ligas profesionales; a un Robertlandy Simón, quien no solo es ejemplo, sino también inspiración y compromiso, asumir el liderazgo conductor hacia la senda del triunfo.

A Cristian Thondike certero en el pase, a Alejandro Miguel González exigiendo pelotas para llevarlas al marcador; y a uno que no remata ni bloquea, pero que se va convirtiendo en asegurador de victorias, pues Yonder García es hoy uno de los soberanos entre los liberos del mundo.

Todos esos sentimientos orbitaban en la noche del sábado sobre el preolímpico de la malla alta. No era difícil advertir la tensión de los de la Mayor de las Antillas, pero tampoco la entereza y la decisión con las que entraron en la cancha.

Yant subió 25 puntos al marcador y López 22, casi el 50 porciento (exactamente el 48) de los alcanzados por su equipo. Simón estuvo inmenso; con la serenidad que le da su rica historia y con el aval que lo situa entre los mejores jugadores cubanos y del mundo en cualquier época de este deporte, se paró en la línea de saque en el cuarto parcial, y con dos incómodos servicios puso a sus compañeros a un solo paso del boleto angelino.

Cuando el canadiense Stephen Maars estrelló su servicio contra la red, con la pizarra 24-22 en la cuarta manga 24-22, se desbordaron las emociones. Simón, ese joven de 42 años, ya tenía su Olimpiada; Miguel Ángel López, quien le debía a su camiseta nacional toda su grandeza, se tiró al suelo y un torrente de lágrimas descargó todo el sentimiento y entrega por este histórico resultado.

Yonder se le subió al cuello a Simón, y Yant intentaba mantenerse sereno, pero su “grito de guerra” delató cómo vivió ese momento, uno de los más grandes del deporte cubano en este año.

La Mayor de las Antillas está de vuelta al concierto olímpico. Estos muchachos la hicieron regresar interpretando una partitura de voleibol, en la que hubo maestría, pero también mucho coraje y decisión.

Al conocer de la victoria, el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó: “Vuelve el voleibol cubano a unos Juegos Olímpicos. En cancha canadiense, ante el mismo rival que un día nos arrancó el sueño, esta vez no hubo lamento. Simón, Yant y López guiaron al equipo con coraje. 3-1 ante los anfitriones. Boleto sellado para Los Ángeles 2028. ¡Felicidades!”.

Fue el tercer partido por un boleto a una cita bajo los cinco aros entre los dos conjuntos. Cuba sacó a Canadá de los Juegos de Río de Janeiro 2016, al vencerlq por 3-0, y luego ese oponente se desquitó camino a Tokio 2020, en partido ganado por 3-2, después de caer en los dos primeros sets.

Queda por delante un 2027 que los volverá a ver en la Liga de Naciones y en el Campeonato Mundial, paradas en la élite del orbe que forman parte del sendero olímpico. (Tomado de Jit)