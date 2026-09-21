Combatiente de Santa Cruz del Sur integra Columna rebelde Abel Santa María

Santa Cruz del Sur, 20 sep.- Rafael Frómeta Herrera, integró en la Sierra Maestra la Columna rebelde Abel Santa María, que dirigió el valiente revolucionario Raúl Menéndez Tomassevich. El santacruceño llegó a formar parte del pelotón llamado La Móvil, al que se le daban distintas misiones de combate.

El nonagenariio combatiente, afirmó emocionado, cuanto le deben todos los cubanos al triunfo luminoso del 1ro de enero de 1959, proceso que le devolvió la dignidad y la libertad a este pueblo, logros que no podrá destruir enemigo alguno. Es ese el mejor homenaje a todos los caídos por la conquista definitiva.

El imperialismo con el descomunal bloqueo ha provocado una crisis económica muy fuerte a la isla y cínicamente mantiene falsa propaganda subversiva contra sus máximos dirigentes a través de las redes sociales. Agregó, el Presidente Donald Trump amenaza con intervención directa a esta nación de paz. De suceder, afirmó, tomará nuevamente el fusil aunque le cueste la muerte.

El santacruceño Frometa Herrera de honrado actuar lleva gorra verde olivo en cada jornada, rindiéndole así respeto permanente a todos los compañeros de ideales que no pudieron compartir la alegría del pueblo de La Mayor de las Antillas aquel enero de victoria contundente junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Morir por Cuba es vivir, recalcó el fiel soldado.