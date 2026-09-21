Debatirán en Cuba sobre enfermedades raras cardiológicas
La Habana, 21 sep.- Cuba mostrará en dos eventos científicos los avances alcanzados hasta hoy en el campo de la cardiología, que incluye la detección y tratamiento de enfermedades raras cardiológicas.
La cita con dos días de duración será inaugurada el 24 de septiembre bajo el lema: “Las enfermedades no comienzan en el hospital, solo quien las prevenga obtendrá el éxito”.
El cónclave científico -auspiciado por la Sociedad Cubana de Cardiología, el Centro Nacional de Genética Médica y el propio instituto- será un espacio para compartir conocimientos, presentar casos interesantes, y continuar apostando por la excelencia en la atención al paciente este campo. (Tomado de Prensa Latina)