Debatirán en Cuba sobre enfermedades raras cardiológicas

El teatro del Sexagenario Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular será la sede IV Simposio Cubano de Falla o Insuficiencia Cardiaca, y el I Simposio Cubano de Cardiomiopatías y Enfermedades Raras Cardiológicas.

La cita con dos días de duración será inaugurada el 24 de septiembre bajo el lema: “Las enfermedades no comienzan en el hospital, solo quien las prevenga obtendrá el éxito”.

El cónclave científico -auspiciado por la Sociedad Cubana de Cardiología, el Centro Nacional de Genética Médica y el propio instituto- será un espacio para compartir conocimientos, presentar casos interesantes, y continuar apostando por la excelencia en la atención al paciente este campo. (Tomado de Prensa Latina)