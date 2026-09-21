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Estimulan creación literaria infantil en instituciones educativas de Florida

Editor Web Radio Santa Cruz

Florida, Camagüey, 20 sep.- La institución educativa Josué País, en la comunidad Las Mercedes, del municipio de Florida, acogió una jornada de creación protagonizada por los educandos y el proyecto sociocultural Pequeños Creadores.

En la actividad, coordinada por Jesús Manuel Madrigal Cala, promotor cultural del Consejo Popular Ibarra, los niños elaboraron dibujos y algunos textos narrativos en los que dieron rienda suelta a su imaginación.

El ambiente de entusiasmo y colaboración permitió compartir las creaciones y fortalecer la expresión artística y literaria de los pequeños.

El estrecho vínculo entre la escuela y el promotor cultural volvió a quedar de manifiesto. Madrigal Cala mantiene una labor constante y cercana a la institución al integrar a los educandos en el proyecto Pequeños Creadores y consolidar un verdadero acompañamiento comunitario.

Estas acciones reafirman el papel de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad. La unión entre educación y promoción cultural en Ibarra deja una huella positiva en la formación integral de los educandos y en la vida de los pobladores. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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