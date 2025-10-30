Convocan organización de masas a campaña de solidaridad con el oriente cubano

La Habana, 29 oct.- El Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) convocó hoy a una campaña de solidaridad con el oriente del país, tras el paso del devastador huracán Melissa.

Como es tradición en la organización de la familia cubana, la unidad ante la adversidad y el apoyo solidario a las familias nuevamente será nuestra prioridad; en cada objeto, prenda, utensilio, medicamento, útiles de aseo y limpieza que donemos también estaremos entregando esperanza, fortaleza y recuperación, refirió en nota publicada en la cuenta de los CDR en la red social X.

Según el texto, para hacer entrega de las donaciones la población puede dirigirse a las sedes municipales y provinciales de los CDR de su municipio, así como a la Sede Nacional, ubicada en la calle Línea entre K y L, en el municipio Plaza de la Revolución, en esta capital, en cualquier horario.

También llamó a todos los donantes voluntarios de sangre a acudir a los bancos de sangre y puntos de extracción para realizar donaciones y contribuir a salvar vidas.

En estos tiempos de emergencia cada gota cuenta, te invitamos a sumarte a este acto de amor y solidaridad para prevenir y asegurar la atención médica ante la emergente situación que enfrentamos, añadió la organización, que instó a tener optimismo y confianza en que la Revolución no deja desamparado a ninguno de sus hijos.

Somos una gran familia siempre unida, y con unidad saldremos adelante, concluyó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)