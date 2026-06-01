Cuba y México: Sembrando Vida desde Villa Clara

Santa Clara, 31 may.- La segunda fase del proyecto Sembrando Vida, auspiciada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quedó inaugurada oficialmente este miércoles en Villa Clara.

Presente en varias provincias cubanas, en nuestra provincia beneficiará a 1500 productores con maquinaria, insumos y tecnología para impulsar la soberanía alimentaria nacional, frente al recrudecimiento del bloqueo norteamericano hacia la mayor de las Antillas.

En ese sentido, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en La Habana, Excelentísimo Señor Miguel Díaz Reynoso, reiteró la voluntad inquebrantable del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaun de continuar «al lado de Cuba, como los hermanos que hemos sido siempre, aún en los momentos más difíciles».

Por su parte, la Maestra Alejandra del Moral, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, explicó que Sentando Vida «no es más que el agradecimiento de nosotros los mexicanos con todo lo que Cuba ha hecho por nuestro país».

«Aquí estamos para sembrar vida desde la tierra y allá en mi país sus médicos están salvando vidas, amor con amor se paga», aseguró la ejecutiva azteca.

El acto estuvo encabezado además por el ministro de la Agricultura Idael Pérez Brito y la Gobernadora villaclareña, Milaxy Yanet Sánchez Armas, quien agradeció, en nombre de pueblo de este territorio la ayuda solidaria de los hermanos mexicanos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)