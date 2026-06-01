Entregan premios Oriente 2026 en Santiago de Cuba por aniversario 55 de editorial

Santiago de Cuba, 31 may.- La Editorial Oriente entregó el viernes en Santiago de Cuba los premios Oriente 2026, en el marco del aniversario 55 de la institución, con el objetivo de fomentar la creación literaria.

El Premio Oriente Herminio Almendros de literatura infanto-juvenil en el género cuento fue para “Criaturas de retablo”, de Anniel Alberto Pérez Yera.

El jurado destacó que es un texto bien estructurado, con un estilo muy singular, destreza narrativa e inusitado juego verbal.

Sus sutilezas sugieren que se presente como un conjunto de historias breves y relampagueantes que dejan en el lector una gran sensación de complicidad con los personajes.

De igual forma, el jurado otorgó el galardón José Manuel Poveda de poesía a “Polaroid”, del matancero Brian Pablo González Lleonart.

Valoró la sabia economía de recursos que, a modo de fotogramas, toma el pulso a lo cotidiano.

El texto es atravesado por referencias e intertextualidades para dar a conocer un paisaje plural y doméstico que interpela cada día desde la patria del poema.

Raulicer García, director de Cultura en la provincia, resaltó el viernes la labor de “Oriente”.

Precisó que es la primera institución de su tipo con alcance nacional creada fuera de la capital cubana y perteneciente al Instituto Cubano del Libro.

Dijo que en 55 años la editorial es símbolo de los más altos valores de la creación literaria y del panorama cultural de la nación.

Promueve el hábito de lectura desde edades tempranas y abarca géneros que van desde la narrativa, la poesía, la historia, la literatura infantil, el ensayo literario y los temas históricos, entre otros perfiles.

La Editorial Oriente fue fundada el 28 de mayo de 1971 cuando el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque impulsó el proyecto con el lema “Una editorial para todos”.

Su catálogo abarca una amplia variedad de temas y ofrece la posibilidad de que autores de la nación y del exterior publiquen sus obras bajo este sello.

El Premio Oriente 2027 se convoca en literatura infanto-juvenil en el género poesía, y en ensayo histórico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

