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Universitarios panameños condenan bloqueo EE.UU. a Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz

Ciudad de Panamá, 25 may.- La Voz Universitaria, podcast de la Universidad de Panamá, condenó el bloqueo económico, comercial, financiero y energético que impone Estados Unidos a Cuba.

En su más reciente trasmisión, el catedrático y también subsecretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional, Ezequiel Batista, catalogó el cerco como una política inhumana que busca rendir por hambre, enfermedad y desesperación a un pueblo digno que solo reclama el derecho a vivir en paz y resolver soberanamente sus asuntos internos.

“Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de niños sin medicamentos, hospitales sin insumos, ambulancias sin combustible, pacientes esperando cirugías y médicos obligados a enfrentar enormes limitaciones producto de sanciones que afectan directamente la salud pública y el bienestar de millones de personas”, señaló.

Batista opinó sobre lo que llamó forma moderna de castigo colectivo que mientras las grandes potencias hablan de derechos humanos, mantienen medidas que impiden a la isla adquirir medicinas, combustible, tecnología y recursos esenciales para salvar vidas.

Esa doble moral debe ser denunciada con firmeza por todos los pueblos conscientes del mundo, remarcó.

Batista destacó que Cuba es un país solidario y ha enviado médicos donde otros enviaron bombas. Cuba ha alfabetizado pueblos donde otros sembraron guerras. Cuba ha extendido su mano solidaria a América Latina, África y el Caribe aun en medio de sus propias dificultades.

En ese sentido, indicó que defender a Cuba también es defender la memoria histórica de los pueblos e instó a la comunidad universitaria a ser solidaridaria con la nación caribeña, despertar conciencia, abrir el debate y romper el cerco mediático que pretende ocultar las verdaderas causas de la hostil política de Washington y sus consecuencias.

“Hoy más que nunca debemos rescatar el pensamiento crítico, el antiimperialismo y la solidaridad entre los pueblos. La juventud universitaria no nació para ser indiferente; nació para cuestionar, para luchar y para defender las causas justas de la humanidad”, subrayó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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