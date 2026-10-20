Universidad de Camagüey fortalece su internacionalización en Italia

Camagüey, 20 oct.- La participación de especialistas de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz en el proyecto internacional SAGRIT fortalece hoy la cooperación académica e internacionalización de la enseñanza mediante intercambios científicos en Italia.

La segunda semana de Formación para el Fortalecimiento de Capacidades de esa iniciativa concluyó el jueves 8 de octubre en la Universidad de Turín, específicamente en la Escuela de Agricultura y Ciencias Veterinarias, ubicada en Grugliasco, Italia.

El programa incluyó visitas técnicas a la empresa MAF RODA Agrobotic y al Centro Experimental Tetto Frati, espacios que permitieron conocer experiencias relacionadas con la innovación tecnológica, la investigación agropecuaria y la gestión de productos agrícolas.

Durante el recorrido por una instalación automatizada de almacenamiento de frutas en Saluzzo, los participantes examinaron tecnologías y procedimientos destinados a mejorar la conservación y la gestión de productos frutícolas, con énfasis en la incorporación de soluciones avanzadas.

La agenda comprendió, además, una visita a la granja de investigación AgroVet, en Carmagnola, donde los especialistas conocieron prácticas experimentales aplicadas al sector agropecuario y experiencias vinculadas con el desarrollo científico y tecnológico.

Según explicó la doctora en Ciencias Yailé Caballero Mota, entre Carmagnola y Grugliasco, el proyecto AGRITECH ha contribuido a establecer un ecosistema de investigación e innovación orientado a la sostenibilidad, mediante la articulación entre la ciencia, las empresas y las comunidades.

La especialista destacó que ese entorno favorece la investigación y la formación de estudiantes, doctorandos y jóvenes investigadores, al tiempo que promueve el intercambio de conocimientos y la búsqueda de respuestas a los desafíos de los sistemas productivos.

En relación con MAF RODA Agrobotic, Caballero Mota señaló su estrecha vinculación comercial con Saluzzo, una de las regiones frutícolas más importantes de la provincia italiana de Cuneo, donde la empresa suministra tecnologías de calibrado electrónico a cooperativas y participa en iniciativas de transferencia tecnológica. (Tomado de Prensa Latina)