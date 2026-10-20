Estudiantes universitarios de Camagüey también cuidan a los adultos mayores

Camagüey, 20 oct.- Como parte de las acciones del proyecto territorial Envejecimiento y cuidados: una mirada situada desde la Universidad, estudiantes y colaboradores de la Cátedra del Adulto Mayor protagonizaron una jornada de acompañamiento a los residentes del hogar de ancianos Manuel Ramón Silva y Zayas.

La iniciativa contó con la participación de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, entre estos los del grupo científico estudiantil de Neurocirugía, el grupo científico de Envejecimiento, formado por estudiantes de las carreras de Derecho, Arquitectura, Ciencias de la Información y Gestión Sociocultural para el Desarrollo; así como trabajadores de la mipyme SESO+ Soluciones Ofimáticas, quienes colaboraron con insumos y el traslado de los recursos hasta la institución.

La jornada Honrar la vida, resignificar los cuidados, de la Cátedra, se extenderá hasta el próximo 29 de octubre y comprende diversas actividades teóricas y culturales en instituciones de atención a las personas mayores encaminadas a acercarse a las realidades del envejecimiento y los cuidados.

También busca motivar la participación estudiantil y el vínculo de la institución con la comunidad y construir una cultura del cuidado basada en la solidaridad y la responsabilidad colectiva. (Fuente: Universidad de Camagüey) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)