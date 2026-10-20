Camagüey: analizan transformaciones en el sector agrícola

Esmeralda, Camagüey, 20 oct.- Con la participación de autoridades políticas y gubernamentales, se desarrolló en este municipio camagüeyano una jornada de capacitación dirigida a las estructuras del sistema de la Agricultura. El encuentro estuvo centrado en la Ley 185 de la Tierra y su reglamento.

Durante la reunión se revisaron las 176 medidas destinadas a impulsar transformaciones económicas y sociales, con especial atención a los ejes temáticos cinco y siete. También se analizaron las propuestas de nuevos precios para la carne y la leche, así como los aspectos necesarios para garantizar la contratación de las producciones correspondientes al año 2027.

Entre los temas abordados estuvo la entrega de tierras a personas naturales y jurídicas con residencia cubana, tanto dentro como fuera del país. En estos casos, el proceso deberá contar con el aval de los órganos de migración correspondientes.

Asimismo, se informó que la normativa autoriza el desarrollo de actividades como el ecoturismo, el agroturismo y otras vinculadas al sistema de la Agricultura. Los ciudadanos extranjeros también podrán solicitar espacios de tierra, aunque no estarán directamente vinculados a su explotación.

El intercambio permitió esclarecer aspectos relacionados con la solicitud de tierras, los derechos reconocidos por la legislación y las distintas etapas del proceso. Además, se explicaron las obligaciones y disposiciones que deberán cumplir los futuros productores.

Las autoridades insistieron en la necesidad de aplicar correctamente el marco legal y de adoptar acciones que contribuyan a elevar el bienestar y la eficiencia de las producciones agrícolas. Según se destacó, estas disposiciones pueden favorecer la transformación de numerosos procedimientos y ofrecer mayores oportunidades para el desarrollo del sector en el municipio. (Fuente: Radio Esmeralda) (Foto: Tomada de Internet) (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)