Cuba convoca a 42 edición de Feria Internacional de La Habana

La Habana, 4 sep.- El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga informó hoy que la 42 edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026), se celebrará vía online del 24 al 26 del mes de noviembre.

En conferencia de prensa el funcionario señaló como aspecto positivo para esta nueva edición, la creación de un espacio para el intercambio con empresarios cubanos residentes en el exterior.

Pérez-Oliva explicó que el escenario será propicio para dar a conocer los detalles de las 176 transformaciones económicas y sociales, que surgieron como respuestas a la crisis económica por la que atraviesa la nación, debido al impacto del bloqueo.

En declaraciones a Prensa Latina, Pérez-Oliva se refirió a las expectativas existentes en esta edición, marcada por la persecución financiera de Washington a las empresas extranjeras que realicen negociaciones con la nación antillana.

“Conocemos que muchas de las empresas extranjeras que prestaban servicios en Cuba se han retirado producto de la persecución financiera provocada por la aplicación de la política de máxima presión de la administración estadounidense”, afirmó.

También recalcó que pese a las condiciones actuales se espera una buena afluencia de empresarios extranjeros. Empresas que anualmente participaban no estarán, pero debe de incorporarse un nuevo número significativo de nuevos actores.

Fihav constituye el principal evento comercial, de negocios más importante del país. Se considera una vitrina comercial esencial para la economía cubana, donde se promueven las exportaciones, y se presentan nuevas oportunidades de inversión extranjera. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)