Herrera a tres semifinales del Internacional Serie de Bádminton

La Habana.- EL ANFITRIÓN Roberto Carlos Herrera avanzó a las semifinales individual y en los dobles mixto y masculino, que se disputarán este sábado en la penúltima fecha del Cuba Internacional Serie de Bádminton 2026 con sede en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

Líder entre los hombres en el país, el cienfueguero avanzó en dobles mixto junto a la principal figura de este deporte, la holguinera Taymara Oropesa, y en el masculino con el pinareño Juan Carlos Bencomo, trío con más años en la selección nacional.

«Tengo que darlo todo, son tres semifinales, pero ha sido un día maravilloso lograrlo, sé que serán encuentros reñidos, sin embargo me siento muy bien físicamente, pienso que en single debe ser un choque cerrado ante el mexicano”, declaró a JIT.

En esa prueba individual, en la que ocupa el 313 en el ranking mundial, no tuvo contratiempos para superar al dominicano Ernick Zorrilla (538) con parciales de 21-15 y 21-13.

Su oponente hoy será el azteca Néstor González (352), quien venció al quisqueyano Víctor Ovalles (508) por 21-14 y 21-17.

En la otra semifinal se medirán el neerlandés Adith Karthikeyanm, y Nithin Balasubramaniya, de la India.

En doble mixto, Roberto Carlos se unió a Taymara, su pareja habitual con la que aparece en el 201 del listado del orbe, y ganaron sin problemas a los barbadenses Shae Michael Martin y Sabrina Scott por 21-16 y 21-9.

Este sábado buscarán el pase a la gran final frente a los mexicanos Néstor González y Cinthia Moreno (352), dominantes de Anderson Taveras y Daniela Acosta, de República Dominicana (21-19, 21-17).

En la otra semi rivalizarán Juan Pablo Montoya y Cecilia Madera, de México, y los quisqueyanos Yonatan Linarez y Nairoby Jiménez.

Herrera cerró la jornada vespertina al lado del pinareño Juan Carlos Bencomo en el doble mixto, evento en el que rindieron por segunda vez en la historia entre ambas parejas, a los dominicanos Yonatan Linarez y Anderson Taveras en reñido cotejo que concluyó 16-21, 25-23 y 21-16.

Sus adversarios, también de la cercana isla, serán Víctor Ovalles y Ernick Zorrilla, quienes llegaron a esta instancia al superar a los jóvenes locales Odlanier Corrales y Diego Pérez por 21-8 y 21-4.

La siguiente semifinal entre hombres estará a cargo de los anfitriones José Labrada y Edgar Medina, y los mexicanos Néstor González y Juan Pablo Montoya.

En ambas en el doble femenino se enfrentarán solo equipos de Cuba y Dominicana.

Oropesa y la cienfueguera Leyanis Contreras derrotaron al binomio formado por la peruana Inés Castillo y la mexicana Sabrina Solís por 21-16, 13-21 y 21-9, y discutirán el pase a la final contra Alissa Acosta y Daniela Acosta.

Por su parte las locales Leonor Alvisa y Thalía Roque se medirán a las también quisqueyanas Clarisa Pie y Nairoby Jiménez.

En individual para damas Taymara no pudo avanzar al perder frente a la peruana Castillo, segunda mejor ubicada en el ranking mundial (82) en este certamen, quien selló el juego con tiempos de 21-18 y 21-13.

«Fue un partido muy fuerte, sabía que debía ser de mucha exigencia para mí, di lo mejor y luché hasta el final. Me siento complacida porque pienso que no perdí, sino que ella me ganó», aseguró la única medallista de Cuba en bádminton en juegos panamericanos (bronce en la edición de Santiago de Chile 2023).

«Me resta mejorar el físico sobre todo para los juegos centrocaribes de Santo Domingo y estar en óptima forma, también mayor fogueo competitivo, es lo que les da nivel a los jugadores, además controlas mejor la tensión que genera competir», agregó.

La primera sembrada, Ishika Jaiswal (68 RM), de Estados Unidos, doblegó a Daniela Acosta (Dom) por 21-13 y 21-4; su compatriota Isabelle Rusli (146) a la mexicana Cecilia Madera (16-21, 21-12, 21-13); y la azteca Sabrina Solís (177) a la barbadense Sabrina Scott (21-5, 21-9).

Como parte del penúltimo programa Ishika-Sabrina y Isabelle-Inés protagonizarán los duelos que concretarán las encargadas de luchar por el título en single el domingo.