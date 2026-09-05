Pescador santacruceño encuentra en la lectura infinita fuente de sabiduría

Santa Cruz del Sur, 4 sep.- El hábito por la lectura lo ha cultivado Sigifredo Cardoso Maldonado (Manjúa) desde muy joven. Descubrió en los libros un infinito universo de sabiduría, que le ha servido durante su existencia para desarrollarse como mejor ser humano ante la familia, la sociedad y los quehaceres de captura de camarón y especies de escama hasta jubilarse.

Cuando salía a laborar en embarcaciones de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa le gustaba sentarse en la proa de los navíos, miraba al horizonte y abría las páginas del texto que llevaba a bordo. El afán de prepararse culturalmente lo ha convertido en su pasatiempo predilecto.

Al triunfo la Revolución Cubana el 1ro de enero de 1959, el septuagenario era apenas un niño de diez años. Sus 12 hermanos, seis de ellos hembras, estudiaron en escuelas públicas particulares, donde malamente aprendieron a leer y escribir. Los varones mayores que Sigifredo se iban a trabajar el padre de la prole, Toñiquito Cardoso, quien les enseñó a pescar.

El santacruceño Cardoso Maldonado reflexionó acerca de las grandes oportunidades que tienen las nuevas generaciones en Cuba, al poder estudiar la carrera que deseen sin pagar un centavo. Fidel, dijo, dio oportunidades a todos por igual al crear escuelas en los lugares más intrincados para que jamás hubieran analfabetos.