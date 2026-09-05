Cuatro décadas por el arte joven

La Habana, 4 sep.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS), organización de vanguardia de los jóvenes escritores y artistas cubanos, ha diseñado un programa de actividades para celebrar los 40 años que cumplirá el próximo 18 de octubre.

Según trascendió en conferencia de prensa celebrada en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS, el programa incluye actividades en instituciones culturales, en las sedes de la organización en todo el país y también presentaciones en comunidades.

Yasel Toledo Garnache, presidente de la referida organización, precisó que el programa de encuentros, presentaciones y otras actividades tiene el propósito de mostrar el arte joven, dialogar con artistas de otras generaciones, el desarrollo de proyectos culturales y la realización de actividades comunitarias en toda Cuba.

Durante todo el año la organización ha realizado acciones culturales y sociales que afianzan su lugar en el entramado artístico cubano y la idea es durante los meses cercanos a la fecha de su constitución, ampliar la relación de los jóvenes artistas con maestros, con instituciones y con el desarrollo de otros proyectos.

Entre las acciones que igualmente propone la AHS se encuentran las becas y premios convocados en las distintas manifestaciones, las mismas propician el otorgamiento de apoyos en la realización de obras musicales, visuales, escénicas, audiovisuales, literarias, etcétera.

Las becas y premios se convocan en alianza con institutos, centros y consejos del sistema institucional del Ministerio de Cultura y constituyen el fruto de la alianza de la organización con estos espacios, lo que valida la obra de nuevos talentos y el desarrollo artístico de los jóvenes.

Para los creadores audiovisuales, la AHS realizará en las próximas jornadas el Concurso y Taller de Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam; a finales de noviembre se realizará el Almacén de la Imagen, espacio para la visibilidad de los realizadores audiovisuales.

También se anunció que se trabaja en la concepción de un largometraje sobre los Hermanos Saíz (Sergio y Luis Saíz Montes de Oca), quienes legaron a los jóvenes escritores y artistas el nombre para una organización que tiene el reto perenne de ser joven. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)