Parlatino acoge foro sobre fortalecimiento de las democracias

Ciudad de Panamá, 4 sep.- El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), con sede en Panamá desde 2008, acoge hoy un foro dedicado al papel de los parlamentos en la innovación y el fortalecimiento de la democracias en América Latina y el Caribe.

La jornada, desarrollada mediante talleres híbridos, analiza los principales hallazgos del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como la iniciativa Instituciones Democráticas para el Futuro y su incidencia en la labor legislativa regional.

El encuentro reúne a integrantes de las comisiones de Asuntos Económicos y Políticos y de Derechos Humanos del Parlatino, quienes intercambian sobre los desafíos de la democracia, la confianza institucional y la agenda de derechos humanos y desarrollo.

La agenda contempla además el análisis de experiencias en modernización parlamentaria, parlamentos abiertos, prospectiva, inteligencia artificial y uso de datos, así como innovación legislativa vinculada con la gobernanza digital.

Los participantes examinan particularmente las oportunidades y riesgos derivados de la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública, incluida su incidencia en la privacidad, la no discriminación y el acceso equitativo a las nuevas tecnologías.

El foro busca identificar buenas prácticas y líneas de trabajo conjunto entre el PNUD y el Parlatino, como plataforma regional para el diálogo legislativo y el fortalecimiento de las instituciones

democráticas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)