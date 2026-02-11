Unidad Empresarial de Base Silvícola santacruceña proyecta nuevas acciones forestales

Santa Cruz del Sur, 11 feb.- José Marco Morales Molina, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Silvícola de Santa Cruz del Sur, informó que el vivero forestal que se construye en la zona de La Cupertina, distante más de 20 kilómetros de la cabecera municipal, dará empleo a residentes en la comunidad allí existente.

Declaró que fue instalado el sistema para realizar el regadío correspondiente y del semiprotegido, tecnología que va a favorecer la siembra de más de 100 Mil posturas de plantas maderables como la jata, la jatía, el guano yarey, el guano hediondo, entre otras especies de arboles maderables.

Lo ha desarrollar en el semiprotegido con 14 metros de ancho y 60 de largo permitirá fomentar las plantaciones forestales en entornos rurales y sustituir en el litoral costero de estos predios las plantas exóticas invasoras como el Ipil Ipil, la almendra y el eucalipto, por sólo citar algunos ejemplos.

De igual manera, aseveró Morales Molina,recibirán las posturas los campesinos que se les entregó tierras en usufructo y Unidades productoras, para evitar la salinidad en los sitios donde están asentadas. A su vez van a cultivarse plantas de ají pimiento y tomate para su comercialización a los sectores campesino, privado y la Empresa Agroindustrial Santa Cruz.