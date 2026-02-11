Adopta sistema sanitario de Camagüey medidas para la atención de los pacientes (+ Fotos)

Camagüey, 10 feb.- Como parte de las medidas que adopta el Sistema de Salud Pública ante la compleja situación derivada de las limitaciones en la entrada de combustible al país, en el territorio se crean condiciones para la protección a pacientes que reciben servicio de Hemodiálisis, con el fin de garantizar su atención médica y calidad de vida.

El doctor Carlos Morán Giraldo, al frente de la Dirección Provincial, precisó que atendiendo a la principal causa que puede afectar a personas con ese tratamiento durante la actual coyuntura, por la lejanía de la ciudad de Camagüey; debido a la desconcentración de estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas en áreas de las residencias estudiantiles de la casa de altos estudios se crearon las condiciones para el hospedaje de pacientes y familiares.

Otro grupo que recibe tratamiento de Quimioterapia en el Hospital Oncológico Marie Curie, procedente de Las Tunas y Ciego de Ávila, también podrá alojarse en el lugar para recibir la atención médica requerida.

Lester Marrero Molina, rector de la Universidad Carlos J. Finlay, resaltó que a partir de experiencias de contingencia en la propia institución se logró acondicionar el lugar en un tiempo breve, lo que propiciará una estancia favorable de pacientes y acompañantes durante el periodo que duren las restricciones.

Unido a las condiciones del lugar con los servicios básicos garantizados, a esa alternativa se sumará un contingente de la Federación Estudiantil Universitaria, conjuntamente con un equipo de médicos y personal de enfermería que acompañarán a la población en la asistencia general dentro de esa institución.

En un escenario muy complejo para el país, a partir del recrudecimiento de la política de Estados Unidos contra la isla, al ejercer máxima presión con un bloqueo energético que afecta la actividad económica y social de la nación, el Estado cubano mantiene prioridad en servicios vitales de la Salud Pública como el tratamiento con hemodiálisis y quimioterapias a pacientes que así lo requieren.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)