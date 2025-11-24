Una trampa de caza de mil 500 años de antigüedad emerge del deshielo

Arqueólogos descubrieron una trampa de caza para renos de mil 500 años de antigüedad, entre otros artefactos que emergieron a causa del deshielo en la meseta montañosa de Aurlandsfjellet, en el condado noruego de Vestland, informaron medios especializados.

“Se trata de objetos que jamás encontraríamos en excavaciones ordinarias, como un remo de pino y un broche de asta”, afirmó Leif Inge Åstveit, arqueólogo del Museo Universitario de Bergen, en un comunicado del Ayuntamiento del Condado de Vestland citado este viernes por Live Science.

Han mencionado objetos de madera misteriosos, como por ejemplo, un broche con forma de hacha en miniatura, como parte de uno de los descubrimientos contemporáneos más singulares en Europa. Son hallazgos verdaderamente excepcionales, puntualizó Åstveit.

Los expertos califican como sofisticado el sistema de cacería, diseñado incluso a gran escala. Una enorme trampa en forma de embudo en el cual atrapaban a los renos, antes de sacrificarlos. Una instalación estrictamente utilizada para la captura masiva.

Además de la trampa, recuperaron numerosos artefactos que se presume están directamente relacionados con la cacería, como lanzas de hierro, flechas de madera y arcos, todos notablemente bien conservados y al descubierto por el retroceso del hielo.

Conjeturan con que el lugar de cacería se conservó debido al período de enfriamiento, a mediados del siglo VI, donde pudo haber sido sepultado por la nieve y el hielo. Lo que quiere decir que lo encontraron gracias a la crisis climática.

El deshielo progresivo de las capas más antiguas provocaron su salida a la superficie, haciéndolo visible para los arqueólogos. Ahora los investigadores advierten que muchos artefactos podrían deteriorarse a medida que se derrite el hielo, por lo cual piden preservarlos en un museo.

Es la primera vez que se halla en Noruega una instalación con estas características y probablemente también sea única en el contexto europeo, apuntó el arqueólogo Øystein Skår del Municipio del Condado de Vestland. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)