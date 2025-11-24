Türkiye albergará conferencia climática COP31 en 2026

Ankara, 24 nov.- El ministro de Medio Ambiente de Türkiye, Murat Kurum, afirmó hoy que su país será sede en 2026 de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP31), tras un proceso de postulación que también incluyó a Australia.

De acuerdo con Kurum, la nación euroasiática impulsará durante el evento un proceso inclusivo y transparente alineado con su meta de cero emisiones para 2053 y su visión de transformación ecológica promovida por el presidente de la nación turca, Recep Tayyip Erdogan.

El titular de Ecología destacó en la red social X que Türkiye asume esta responsabilidad histórica tras realizar cientos de reuniones bilaterales y visitas diplomáticas para consolidar la candidatura.

Analistas ambientales reconocen que la designación refleja los avances de Türkiye en políticas climáticas, aunque deberá demostrar mayor ambición en la transición energética para liderar el consenso global y subrayan, que la elección fortalece el papel de puente entre continentes que Ankara promueve en negociaciones multilaterales, frente al tradicional liderazgo de potencias occidentales.

La conferencia principal de la COP31 en 2026 se desarrollará en la ciudad de Antalya, mientras el segmento de cumbre de líderes mundiales tendrá lugar en Estambul, según lo planeado por el gobierno turco. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)