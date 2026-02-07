Trump comparte un video cargado de racismo que presenta a los Obama como simios y luego lo elimina ante una ola de indignación

EE.UU, 7 feb.- El presidente Donald Trump compartió un video racista en su plataforma de redes sociales el jueves por la noche que representaba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios en una selva. Horas después, en medio de la indignación bipartidista, incluso de un aliado cercano, lo eliminó.

Poco antes del mediodía, la Casa Blanca culpó a un miembro del personal por el video publicado en la cuenta de Truth Social de Trump y dijo que la publicación había sido eliminada. La declaración se produjo después de una fuerte reacción negativa, incluso del senador republicano Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, quien calificó la publicación de racista y dijo que Trump debía eliminarla.

“Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió en X el republicano de Carolina del Sur, quien también preside el comité de campaña republicano del Senado.

Más temprano, la Casa Blanca había minimizado la reacción al video, a la que había definido como “indignación fingida”. Pero poco antes del mediodía, un funcionario le dijo a CNN: “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el video por error. Ya ha sido eliminado”. Para entonces, el video había estado publicado durante casi 12 horas.

Esto provocó que la Casa Blanca activara un importante plan de control de daños, según fuentes, con funcionarios, asesores y aliados contactando a legisladores y medios de comunicación para intentar negar cualquier participación de Trump en el episodio. Un asesor de la Casa Blanca afirmó que “el presidente no estaba al tanto de ese video y se sintió muy decepcionado por el miembro del personal que lo publicó”. Otro aliado intentó culpar a un asistente en particular.

Los Obama aparecen brevemente y de repente casi al final del video corto, que promueve afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, con sus rostros superpuestos a los cuerpos de simios. Mientras aparecen las imágenes, durante aproximadamente un segundo, suena de fondo el comienzo de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

La publicación, que recuerda el estereotipo racista de comparar a las personas negras con monos, provocó una rápida reacción negativa.

El representante Mike Lawler de Nueva York, considerado uno de los republicanos más vulnerables en el Congreso, también condenó la publicación de Truth Social y pidió a Trump que se disculpara.

“La publicación del presidente es incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debe eliminarse de inmediato con una disculpa”, escribió Lawler en X.

Otro republicano de Nueva York que se enfrenta a una difícil batalla por la reelección, el representante Nick LaLota, también instó a Trump a eliminar la publicación.

Y minutos antes de su eliminación, dos aliados cercanos de la Casa Blanca en el Senado, Pete Ricketts de Nebraska y Roger Wicker de Mississippi, hicieron públicas sus propias peticiones para que Trump se disculpara, en una señal de que las críticas dentro del partido comenzaban a intensificarse.

“Esto es totalmente inaceptable”, escribió Wicker, quien preside el Comité de Servicios Armados del Senado, en X. “El presidente debería eliminarlo y disculparse”.

Ni Trump ni la Casa Blanca se han disculpado.

Pero la eliminación de la publicación marcó un cambio abrupto con respecto a la reacción de solo unas horas antes, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había desestimado la indignación inicial.

En un comunicado a CNN el viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la reacción general al video como “indignación fingida”.

“Este es un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’”, dijo Leavitt. “Por favor, dejen de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”.

El clip de los Obama, que se insertó al final de un video más largo que promovía conspiraciones electorales infundadas, parecía provenir de un video compartido en octubre pasado por un usuario de X con el título “Presidente Trump: Rey de la Selva”.

Ese video original representaba a varios demócratas prominentes como diversos animales, además de mostrar a los Obama como simios. El usuario de X que publicó ese video parece ser el mismo que publicó inicialmente un video que Trump había compartido en octubre, en el que se veía al presidente con una corona, pilotando un avión de combate y arrojando lo que parece ser basura sobre manifestantes en una protesta contra la monarquía.

CNN se ha puesto en contacto con la familia Obama para solicitar comentarios.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el video en una publicación en X: “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ahora”.

Este incidente es el ejemplo más reciente de las críticas que ha recibido Trump por compartir contenido racista en sus redes sociales.

El año pasado, el presidente publicó un video aparentemente generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval. Más tarde ese mismo año, Trump y miembros de su administración también compartieron imágenes y videos manipulados digitalmente del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero, imágenes que Jeffries describió públicamente como racistas.

Trump también tiene un largo historial de publicar y compartir teorías conspirativas y otras afirmaciones falsas. Sin embargo, es muy inusual que el presidente elimine una publicación en redes sociales, y aún más raro que pida disculpas o asuma la responsabilidad por publicaciones que insultan a grandes grupos de personas.

Durante su campaña presidencial en octubre de 2015, Trump retuiteó una publicación que cuestionaba la capacidad mental de los habitantes de Iowa.

Esa publicación fue eliminada unas horas después, y Trump culpó a un “joven becario” en un comunicado: “El joven becario que accidentalmente retuiteó la publicación pide disculpas”. Posteriormente, perdió las primarias de Iowa.

Pero Trump también ha compartido algunas ideas sobre su filosofía en las redes sociales, declarando a CNN en agosto de ese mismo año: “Saben, retuiteo por una razón”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)